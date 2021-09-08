WhatsАрр уличили в расшифровке личных чатов

Личные чаты пользователей WhatsАрр проверяют модераторы, которых скрытно нанимают через компанию-подрядчика Accenture. В случае жалоб на сообщения мессенджер снимает с них шифрование, сообщил сайт ProPublica.

Сообщения пользователей мессенджера регулярно расшифровывают для проверки после жалоб. А модераторов для этого нанимают через компанию Accenture — подрядчика Facebook, которой принадлежит WhatsApp. Таким сотрудникам платят по 16,5 доллара в час (1,2 тысячи рублей). Они подписываются под неразглашением сведений о своей работе. И всем, кто этим интересуется, они должны говорить, что трудятся в Accenture.

На сайтах по поиску работы журналисты обнаружили вакансию «обозревателя контента». Предположительно, проверками чатов занимаются более 1000 сотрудников Accenture. За день работник успевает обработать до 600 сообщений, на каждое уходит меньше минуты.

Модераторы работают в офисах сразу в нескольких странах: США, Ирландии и Сингапуре. Представитель мессенджера подтвердил журналистам, что такой офис есть в Техасе.

Ранее WhatsApp объявил о скором прекращении поддержки устаревших смартфонов.