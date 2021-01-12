WhatsApp заверил пользователей в сохранении тайны переписки

Пользователи WhatsApp могут не бояться, что посторонние получат доступ к их переписке. Защищенные сквозным шифрованием сообщения не видит ни мессенджер, ни Facebook.

Заявление сервис разместил в Twitter после публикации основателя Telegram Павла Дурова, где он указал на скрытый код мессенджера и невозможность изучить его шифрование и конфиденциальность.

«Хотим развеять некоторые слухи: вы можете быть уверены на 100%, что мы по-прежнему защищаем ваши личные сообщения при помощи сквозного шифрования», — отметил сервис.

В WhatsApp добавили, что никакого влияния на переписку с близкими людьми обновление политики конфиденциальности не оказывает.

Руководство мессенджера заметило, что WhatsApp и Facebook не видят звонки или сообщения пользователей. Компания намерена оставаться приверженной этой технологии и защищать ее во всех странах.

Недавно WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Теперь передача регистрационных данных разрешена корпорации Facebook.