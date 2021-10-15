WhatsApp введет сквозное шифрование резервных копий для чатов

В WhatsApp внедрили новую функцию. Как сообщили в Facebook, частью которой является мессенджер, с 15 октября WhatsApp запускает сквозное шифрование резервных копий чатов для iOS и Android.

В мессенджере, как отмечается, уже используется сквозное шифрование (e2ee), но в случае потери телефона или проведения целевой атаки MiTM оно не позволяло защитить резервные копии чатов.

С помощью новой функции пользователь мессенджера сможет выполнять сквозное шифрование резервных копий чатов независимо от того, где они хранятся. Кроме того, для зашифрованной резервной копии можно будет установить пароль или применить 64-значный ключ для шифрования бэкапов.

Новая функция будет постепенно становиться доступной для пользователей последний версий WhatsApp. При этом точная дата ее полного запуска не называется.

На этой неделе WhatsApp анонсировал ввод новой функции, с помощью которой можно ставить на паузу запись голосового сообщения. Это позволит не перезаписывать их несколько раз или не отсылать дополнительные уведомления. Пока приостановкой голосовых записей могут пользоваться только бета-тестеры приложения на iOS. Для пользователей Android эта опция пока еще находится в разработке. Предполагается, что она будет доступна в релизной версии мессенджера.