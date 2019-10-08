WhatsApp возглавил рейтинг мессенджеров по версии Роскачества

Доступные россиянам мессенджеры признали безопасными. Почти из всех проверенных приложений эксперты посоветовали пользоваться всего 14. Telegram в исследование включать не стали.

Анализом работы популярных мессенджеров в РФ занялись специалисты Роскачества. Сделанные ими выводы опубликованы на сайте организации. Приложения испытывали по 68 критериям. Для того, чтобы оценить их качество, отобрали 49 наиболее популярных мобильных мессенджеров в российском сегменте App Store и Google Play. Из них 25 работали на платформе iOS и 24 — на Android.

«В исследование не вошел Telegram, доступ к которому был ограничен на территории России по требованию Роскомнадзора», — объяснили в Роскачестве. В организации также не стали брать для анализа корпоративные мессенджеры. Без оценки остались приложения, предназначенные главным образом для финансовых транзакций.

Лучшими по всем критериям оказались WhatsApp, Viber и Skype для iOS. На Android лидерство оказалось за WhatsApp, Viber и Threema.

Наиболее оптимальный функционал у приложений «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент», причем на обеих платформах. Проще всего пользоваться на iOS Facebook Messenger, Threema и Skype. Для Android по простоте выигрывают Threema, «ВКонтакте» и Skype.

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Самыми защищенными эксперты признали Wickr Me, Viber, WhatsApp, Wire (iOS) и Wickr Me, Viber, Threema и Signal (Android).

В Роскачестве заметили, что не принимали во внимание взаимодействие разработчиков с властями или правоохранительными органами по раскрытию информации пользователей. Анонимность мессенджеров при тестировании тоже не учитывалась.

Эксперты организации заметили, что небезопасных приложений в принципе нет. Однако отсутствие у некоторых мессенджеров сквозного шифрования не позволяет называть их защищенными.

Приложения проверяли на производительность и надежность. Выяснили, можно ли перенести чаты на другое устройство, существует ли десктопная и web-версии мессенджера, варианты для smart-часов и других операционных систем. Во внимание принималась и информативность описания программ.