WhatsApp восстановил стабильную работу после масштабного сбоя

Пользователи WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta*, пожаловались на нестабильность в работе мессенджера. Крупный сбой удалось устранить.

Разработчики WhatsApp сообщили о возобновлении всех функций мессенджера в Twitter.

«Мы вернулись. Хорошей переписки!» — написали они.

На сбои WhatsApp обратил внимание сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи отмечали, что столкнулись с проблемами при отправке сообщений и подключении к серверу. Неполадки возникли в работе как сайта, так и мобильного приложения.

В середине апреля мессенджер анонсировал введение функций объединения чатов. Благодаря новшеству люди смогут быстро отслеживать обновления в группах, на которые подписаны.

*Корпорация Meta признана в Российской Федерации экстремистской.