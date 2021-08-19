WhatsApp увеличит срок хранения исчезающих сообщений

Пользователи мессенджера WhatsАpp смогут отправлять сообщения, которые самостоятельно исчезнут спустя 90 дней. Об этом сообщили авторы сайта WABetaInfo со ссылкой на данные бета-обновления приложения.

Новая функция будет доступна только для владельцев гаджетов на системе Android. Вместе с новой функцией пользователи смогут устанавливать время удаления сообщений: 24 часа, семь дней и 90 дней.

В последнем обновлении мессенджера WhatsApp пользователи получили возможность скрывать уведомления из архивированных чатов. Кроме того, теперь можно отправлять фотографии и видео, которые исчезают после того, как собеседник их посмотрит.

Такая функция работает в Instagram давно, но теперь она появилась в WhatsApp.