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    19 августа 2021, 18:32

    WhatsApp увеличит срок хранения исчезающих сообщений

    Анатолий Минкин

    Пользователи мессенджера WhatsАpp смогут отправлять сообщения, которые самостоятельно исчезнут спустя 90 дней. Об этом сообщили авторы сайта WABetaInfo со ссылкой на данные бета-обновления приложения.

    WhatsApp увеличит срок хранения исчезающих сообщений

    Новая функция будет доступна только для владельцев гаджетов на системе Android. Вместе с новой функцией пользователи смогут устанавливать время удаления сообщений: 24 часа, семь дней и 90 дней.

    В последнем обновлении мессенджера WhatsApp пользователи получили возможность скрывать уведомления из архивированных чатов. Кроме того, теперь можно отправлять фотографии и видео, которые исчезают после того, как собеседник их посмотрит.

    Такая функция работает в Instagram давно, но теперь она появилась в WhatsApp.