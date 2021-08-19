19 августа 2021, 18:32
WhatsApp увеличит срок хранения исчезающих сообщений
Пользователи мессенджера WhatsАpp смогут отправлять сообщения, которые самостоятельно исчезнут спустя 90 дней. Об этом сообщили авторы сайта WABetaInfo со ссылкой на данные бета-обновления приложения.
Новая функция будет доступна только для владельцев гаджетов на системе Android. Вместе с новой функцией пользователи смогут устанавливать время удаления сообщений: 24 часа, семь дней и 90 дней.
В последнем обновлении мессенджера WhatsApp пользователи получили возможность скрывать уведомления из архивированных чатов. Кроме того, теперь можно отправлять фотографии и видео, которые исчезают после того, как собеседник их посмотрит.
Такая функция работает в Instagram давно, но теперь она появилась в WhatsApp.