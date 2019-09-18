  • WhatsApp стал лидером обсуждений в соцсетях

    18 сентября 2019, 09:01

    Александра Ломейко

    Россияне в соцсетях чаще всего говорят о WhatsApp. За август 2019 года мессенджер выбился в лидеры по упоминаниям. На него пришлось 39% от всех обсуждений подобных приложений.

    Соответствующую статистику представили специалисты Brand Analitycs после проведенного исследования, сообщил сайт РБК.

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    Всего о мессенджерах за отчетный период оставлено 16,4 миллиона сообщений. Уступили WhatsApp Viber (28%), оказавшийся на втором месте по количеству упоминаний, и замкнувший первую тройку Telegram (21%).

    Аналитики отмечают, что заблокированный в России мессенджер Павла Дурова потерял в этом году менее 2% внимания. Основой соцмедийной популярности Telegram назвали публичные каналы.

    Возросшую популярность WhatsApp в Brand Analitycs объяснили созданием групповых чатов на бытовые темы. У многих в телефонах есть группы подъезда, дачи или родительского комитета. Причем речь идет не об одном таком чате — скорее всего, их несколько.

    Интерес к мессенджерам компания начала измерять с февраля 2017 года. Тогда о них было оставлено всего 6,6 миллиона сообщений.