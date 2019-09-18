WhatsApp стал лидером обсуждений в соцсетях

Россияне в соцсетях чаще всего говорят о WhatsApp. За август 2019 года мессенджер выбился в лидеры по упоминаниям. На него пришлось 39% от всех обсуждений подобных приложений.

Соответствующую статистику представили специалисты Brand Analitycs после проведенного исследования, сообщил сайт РБК.

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Всего о мессенджерах за отчетный период оставлено 16,4 миллиона сообщений. Уступили WhatsApp Viber (28%), оказавшийся на втором месте по количеству упоминаний, и замкнувший первую тройку Telegram (21%).

Аналитики отмечают, что заблокированный в России мессенджер Павла Дурова потерял в этом году менее 2% внимания. Основой соцмедийной популярности Telegram назвали публичные каналы.

Возросшую популярность WhatsApp в Brand Analitycs объяснили созданием групповых чатов на бытовые темы. У многих в телефонах есть группы подъезда, дачи или родительского комитета. Причем речь идет не об одном таком чате — скорее всего, их несколько.

Интерес к мессенджерам компания начала измерять с февраля 2017 года. Тогда о них было оставлено всего 6,6 миллиона сообщений.