WhatsApp стал лидером обсуждений в соцсетях
Соответствующую статистику представили специалисты Brand Analitycs после проведенного исследования, сообщил сайт РБК.
Разработчик ПО усомнился в превосходстве Telegram над WhatsApp в вопросе безопасностиПодробнее
Всего о мессенджерах за отчетный период оставлено 16,4 миллиона сообщений. Уступили WhatsApp Viber (28%), оказавшийся на втором месте по количеству упоминаний, и замкнувший первую тройку Telegram (21%).
Аналитики отмечают, что заблокированный в России мессенджер Павла Дурова потерял в этом году менее 2% внимания. Основой соцмедийной популярности Telegram назвали публичные каналы.
Возросшую популярность WhatsApp в Brand Analitycs объяснили созданием групповых чатов на бытовые темы. У многих в телефонах есть группы подъезда, дачи или родительского комитета. Причем речь идет не об одном таком чате — скорее всего, их несколько.
Интерес к мессенджерам компания начала измерять с февраля 2017 года. Тогда о них было оставлено всего 6,6 миллиона сообщений.