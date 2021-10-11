WhatsApp разрешит пользователям ставить запись голосовых сообщений на паузу

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой можно ставить на паузу запись голосового сообщения. Это позволит не перезаписывать их несколько раз или не отсылать дополнительные уведомления.

Об обновлении в WhatsApp сообщило WABetaInfo. По данным издания, кнопку паузы добавили в интерфейс записи голосового сообщения. При нажатии на нее запись сразу останавливается.

Пока приостановкой голосовых записей могут пользоваться только бета-тестеры приложения на iOS. Для Android эта опция пока еще находится в разработке. Предполагается, что она будет доступна в релизной версии WhatsApp.

После 4 октября, который в Сети теперь называют цифровым апокалипсисом, аудитория другого мессенджера — Telegram — выросла на 70 миллионов пользователей. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров. WhatsApp во время глобального сбоя был недоступен семь часов.