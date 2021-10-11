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    11 октября 2021, 15:23

    WhatsApp разрешит пользователям ставить запись голосовых сообщений на паузу

    WABetaInfo: WhatsApp разрешит пользователям ставить запись голосовых сообщений на паузу

    Ольга Назаркина

    В мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой можно ставить на паузу запись голосового сообщения. Это позволит не перезаписывать их несколько раз или не отсылать дополнительные уведомления.

    WhatsApp разрешит пользователям ставить запись голосовых сообщений на паузу

    Об обновлении в WhatsApp сообщило WABetaInfo. По данным издания, кнопку паузы добавили в интерфейс записи голосового сообщения. При нажатии на нее запись сразу останавливается.

    Пока приостановкой голосовых записей могут пользоваться только бета-тестеры приложения на iOS. Для Android эта опция пока еще находится в разработке. Предполагается, что она будет доступна в релизной версии WhatsApp.

    После 4 октября, который в Сети теперь называют цифровым апокалипсисом, аудитория другого мессенджера — Telegram — выросла на 70 миллионов пользователей. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров. WhatsApp во время глобального сбоя был недоступен семь часов.