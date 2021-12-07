WhatsApp распространил функцию исчезающих сообщений на все чаты

Администрация мессенджера WhatsApp распространила функцию исчезающих сообщений на все чаты. Пользователи через настройки могут сами задать время, через которое их переписка исчезнет. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В администрации отметили, что это позволит сохранить конфиденциальность онлайн-общения, которая давно уже перестала быть простой перепиской, а заменила обычные разговоры.

«В реальной жизни мы можем общаться открыто, ведь мы знаем, что наша беседа не записывается и не сохраняется где-то навсегда», — говорится в сообщении.

Теперь пользователи могут включить исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов. Функция не удаляет сообщения в уже существующих беседах. Таймер получил дополнительные настройки: к семи дням хранения сообщения добавились 24 часа и 90 дней.

При включении этой функции собеседники получат уведомление, что ваши сообщения исчезнут через некоторое время. Если переписку нужно сохранить, то автоудаление можно отключить.

Впервые функцию автоматического удаления сообщений по истечении времени WhatsApp ввел в прошлом году. Тогда же появилась возможность мгновенного удаления фотографий и видео после того, как адресат их посмотрит один раз.