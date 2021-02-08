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    08 февраля 2021, 22:07

    WhatsApp позволит отключать звук на видео перед его отправкой

    Кирилл Фролов

    Мессенджер WhatsApp тестирует функцию, которая позволит редактировать видео, убирая из него звук перед отправкой. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
    WhatsApp позволит отключать звук на видео перед его отправкой

    По его данным, новая функция появилась у пользователей бета-версий мессенджера на телефонах и планшетах под управлением iOS и Android.

    При редактировании видео отображается значок громкости. Нажав на него, можно отключить звук. Получатель видео увидит ролик без звука, однако при необходимости сможет включить его самостоятельно.

    Функция стала доступной в бета-версии обновления 2.21.3.13. В конечный вариант обновления, по данным издания, добавят дополнительный набор анимированных стикеров. также ожидается, что в групповых чатах изменят параметры упоминания нового пользователя.

    В следующих обновлениях в WhatsApp также может появиться поддержка биометрической аутентификации, о которой говорят достаточно давно. Еще одна обсуждаемая новинка — возможность одновременно работать на нескольких устройствах под одной учетной записью. Когда выйдут эти изменения, неизвестно.