WhatsApp позволит отключать звук на видео перед его отправкой

По его данным, новая функция появилась у пользователей бета-версий мессенджера на телефонах и планшетах под управлением iOS и Android.

При редактировании видео отображается значок громкости. Нажав на него, можно отключить звук. Получатель видео увидит ролик без звука, однако при необходимости сможет включить его самостоятельно.

Функция стала доступной в бета-версии обновления 2.21.3.13. В конечный вариант обновления, по данным издания, добавят дополнительный набор анимированных стикеров. также ожидается, что в групповых чатах изменят параметры упоминания нового пользователя.

В следующих обновлениях в WhatsApp также может появиться поддержка биометрической аутентификации, о которой говорят достаточно давно. Еще одна обсуждаемая новинка — возможность одновременно работать на нескольких устройствах под одной учетной записью. Когда выйдут эти изменения, неизвестно.