  • WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

    10 декабря 2019, 04:28

    Наталья Жуковская

    Мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone с начала 2020 года, сообщило Daily Mail. С февраля 2020 года приложение перестанет функционировать также на Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8.
    WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

    Как отметили в компании, поддерживать эти платформы в дальнейшем будет невозможно, так как версии WhatsApp будут усовершенствоваться и оговоренные платформы будут не в состоянии поддерживать приложение.

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    Обмен сообщениями, за который отвечает Facebook, будет оказывать поддержку устройствам на Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

    «В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», — сказано в сообщении компании.

    Также приложение будет работать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, а также JioPhone и JioPhone 2.

    Ранее владельцы мессенджера анонсировали его улучшения. Пользователи WhatsApp смогут воспользоваться новой функцией, с помощью которой можно записывать то, что необходимо сделать и поставить напоминание на определенное время.