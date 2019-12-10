WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Как отметили в компании, поддерживать эти платформы в дальнейшем будет невозможно, так как версии WhatsApp будут усовершенствоваться и оговоренные платформы будут не в состоянии поддерживать приложение.

Новая функция напоминаний появилась в WhatsApp Подробнее

Обмен сообщениями, за который отвечает Facebook, будет оказывать поддержку устройствам на Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», — сказано в сообщении компании.

Также приложение будет работать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, а также JioPhone и JioPhone 2.

Ранее владельцы мессенджера анонсировали его улучшения. Пользователи WhatsApp смогут воспользоваться новой функцией, с помощью которой можно записывать то, что необходимо сделать и поставить напоминание на определенное время.