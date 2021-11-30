Американская организация Property of the People получила в свое распоряжение официальный документ Федерального бюро расследований США о сотрудничестве правоохранителей с популярными мессенджерами. Подробности об этом появились на страницах журнала Rolling Stone. В частности, речь идет о WhatsApp и iMessage от компании Apple.

Документ ФБР датирован 7 января текущего года. В нем сказано, что именно WhatsApp предоставляет спецслужбам гораздо больше данных о пользователях, чем его аналоги. При помощи постановления суда следователи получают доступ ко всем основным сведениям, а если есть ордер на обыск — то и к контактам.

Также в документе указано, что WhatsApp может каждые 15 минут отправлять информацию об адресатах сообщений, если будет запрос на наблюдение. Речь идет о пересылке неких метаданных, содержание которых не раскрывается. Представители мессенджера подтвердили этот факт, но уточнили, что это не касается самого содержания переписки, которое остается конфиденциальным.

Издание добавляет, что и iMessage от компании Apple может предоставлять метаданные. А вот Telegram, по информации из ФБР, этого не делает. Он может только раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя — и то исключительно в том случае, если расследуется дело о терроризме.