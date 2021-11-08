WhatsApp отменил привязку десктопной версии приложения к телефону

Пользователи десктопной версии WhatsApp неоднократно жаловались, что пользоваться приложением на компьютере можно только с включенным телефоном. Если гаджет выключался или у него садилась батарея, то об использовании мессенджера через компьютер можно было забыть.

Как сообщил портал Ubergizmo, разработчики WhatsApp включили в бета-версию возможность отвязать свой телефон от компьютера. Воспользоваться новыми возможностями мессенджера сейчас могут все пользователи.

Для этого нужно в меню перейти в раздел «Связанные устройства», выбрать использование бета-версии и один раз привязать смартфон к компьютеру. После этого гаджет можно отложить и пользоваться десктопной версией приложения без ограничений.

Но пока бета-версия используется не в полную силу. Так, нельзя отправлять сообщения или звонить тем, кто использует старые версии приложения. В ближайшее время WhatsApp ждет большое обновление, которое решит эту проблему окончательно.