WhatsApp опять заработал в Европе | 360°

Технологии 25 октября 2022, 12:59 WhatsApp опять заработал в Европе Downdetector: пользователи заявили о возобновлении работы WhatsApp после сбоя Unsplash

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Мессенджер WhatsApp* вновь начал работать после крупного сбоя, который затронул ряд стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи из стран Ближнего Востока и Европы сообщили, что мессенджер функционирует, но наблюдаются также задержки в отправке сообщений. Приложение нормально работает и в России.

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Представители WhatsApp* утром во вторник подтвердили сбой в работе сервиса и заявили, что работают над устранением неполадок.

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Проблемы с WhatsApp* начались 25 октября, около 10:00 по московскому времени. Жалобы поступали, в частности, от пользователей из Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, США. У них возникли проблем с соединением с сервером, они не могли отправить сообщения.

Ранее Минпросвещения РФ опровергло слухи о том, что российским учителям запретили пользоваться WhatsApp*.

*Мессенджер принадлежит американской корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.