WhatsApp ограничит пользователей, не принявших новые правила

Пользователи WhatsApp рискуют лишиться своих профилей в мессенджере, если не примут новые правила конфиденциальности до 15 мая. Подробности раскрыло издание TechCrunch со ссылкой на письмо администрации мессенджера одному из партнеров. Компания подтвердила подлинность документа.

Согласно письму, WhatsApp намерен действовать следующим образом. Сначала пользователя будут «осторожно просить» принять новые условия, чтобы пользоваться всеми возможностями мессенджера после 15 мая.

Если человек не согласится, то на несколько недель он лишится возможности писать и отправлять сообщения, но сможет принимать звонки. После того, как и эта функция будет заблокирована, у пользователя будет еще 120 дней, чтобы передумать. Согласно правилам WhatsApp, по истечении этого срока неактивные учетные записи удалят.

Изменение политики конфиденциальности мессенджера, о которой стало известно в январе, вызвало массу критики. В новых правилах владелец мессенджера Facebook начнет получать данные о платежах и транзакциях, которые совершает абонент. По ним социальная сеть настроит рекламную площадку.

Изначально переход на новые правила конфиденциальности планировали завершить 8 февраля. Но после негативной реакции огромного числа абонентов мессенджер отложил переход на три месяца.

Как сообщила «Газета.ru», сейчас WhatsApp убеждает пользователей, что не передает данные о звонках, сообщениях, геолокации и контакты в Facebook. Но это касается только обычных юзеров. Для бизнес-аккаунтов правила другие.

При этом в компании уточнили, что если простой пользователь ведет диалог с бизнес-аккаунтом, то эта информация может использоваться в маркетинговых целях, в том числе для показа рекламы на Facebook.

Сейчас WhatsApp пользуются более двух миллиардов пользователей во всем мире. Мессенджер рассказывает о своей новой политике. При этом в этих объяснениях ничего не говорится о том, что будет с теми пользователями, которые не примут новые условия.