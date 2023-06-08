Технологии 08 июня 2023, 12:19 WhatsApp объявил о запуске каналов в мессенджере Мессенджер WhatsApp анонсировал запуск каналов для пользователей Unsplash

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Пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшее время получат возможность создавать свои каналы. Они появятся на новой вкладке «Актуальное», чтобы не смешиваться с чатами и сообществами. Об этом администрация мессенджера сообщила в своем блоге.

Публиковать контент в каналах смогут только администраторы. Для того, чтобы пользователям стало удобно выбрать, на что подписаться, все каналы разместят в специальном каталоге и разделят по категориям: новости, государственные органы, спорт, хобби и другие.

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Подписаться на канал можно через поиск, каталог или ссылку-приглашение, отправленного через чат или электронную почту.

Для сохранения конфиденциальности пользователей, номера телефонов подписчиков и администраторов канала скроют. Также владельцы каналов смогут удалять сообщения, ввести запрет на пересылку и скриншоты с контентом, а также скрывать свои площадки из каталога и вводить запрет на подписку для отдельных пользователей. У администраторов появится возможность зарабатывать за счет контента при помощи платежных сервисов мессенджера.

Первыми возможность создавать каналы получат пользователи WhatsApp из Колумбии и Сингапура. В ближайшие месяцы новая функция станет доступна во всех странах.