WhatsApp назвали самым небезопасным мессенджером | 360°

Технологии 01 ноября 2022, 07:56 WhatsApp назвали самым небезопасным мессенджером Специалист по кибербезопасности Слободчиков назвал WhatsApp самым популярным у хакеров Unsplash

Читать 360tv в

Мессенджер WhatsApp* является самым небезопасным из-за популярности и количества кибератак. Взломы происходят от нежелания пользователей устанавливать обновления, рассказал агентству «Прайм» эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

Он объяснил, что чем сервис популярнее, тем чаще его атакуют хакеры и тем больше критических уязвимостей в нем находят. Менее известные мессенджеры тоже имеют такие ошибки. В этом смысле WhatsApp* действительно можно назвать самым опасным.

Реклама

«Важно понимать, что чаще всего причина утечек — цифровая неграмотность пользователей, а не уязвимость мессенджеров. Разработчики регулярно выпускают патчи, закрывающие слабые места», — сказал специалист.

Реклама

Андрей Слободчиков напомнил о двух последних найденных в WhatsApp* уязвимостях CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492. Специалисты оценили уровень из критичности в 9,8 и 7,8 балла из 10-и. Благодаря им хакеры могли запустить на устройстве произвольный код и делать, что захочется. Причем для этого не нужны были какие-то технически сложные манипуляции — в первом случае достаточно сделать видеозвонок, во втором включить видео с вредоносным кодом.

Собеседник агентства посоветовал вовремя устанавливать обновления мессенджера.

WhatsApp принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запрещена.