WhatsApp научили проверять подлинность сообщений

В WhatsApp появилась функция, которая позволит проверять сообщения, полученные в групповых чатах и переадресованные много раз. Нажатием одной кнопки пользователь сможет найти в поисковике присланный текст.

Над сообщением появится небольшой значок лупы, нажав на него текст копируется и отправляется в поисковик. Так разработчики дали возможность пользователю найти источник новости или другие сведения по теме сообщения.

Новая функция уже доступна в обновленных версиях мессенджера в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на смартфонах с системой iOS и Android.

В конце июля в приложении пользователи заметили сбой. Люди не могли подключиться к серверу и открыть веб-версию мессенджера. Не так давно в WhatsАрр появились анимированные стикеры. Также юзеры получили возможность обмениваться контактами с помощью QR-кодов.

Ранее в Telegram обнаружили функцию видеозвонков, правда она существовала еще в тестовом режиме. Кроме этого в мессенджере теперь можно загружать видеоаватарки.