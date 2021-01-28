WhatsApp напугал пользователей новым способом авторизации

Мессенджер WhatsApp анонсировал авторизацию веб-версии с помощью биометрической функции гаджета. При входе на сайт нужно будет открыть приложение WhatsApp на мобильном устройстве с помощью отпечатка пальца или технологии Face ID.

Однако у пользователей, на чьих телефонах отсутствует или отключена биометрическая авторизация, ничего не поменяется.

Компания уверена, что новая система защитит пользователей от злоумышленников, пытающихся получить доступ к их аккаунтам. С любого iPhone с iOS 14 с отпечатком пальца либо с Face ID, а также на любом устройстве на операционной системе Android, у которого будет биометрическая идентификация, система заработает по умолчанию. Приложение обновится в ближайшие недели.

Тем не менее кому-то эта функция может не понравиться. Так как, помимо защиты, такая идентификация может напоминать попросту сбор новых данных. Из-за новой политики WhatsApp многие пользователи уже перестали пользоваться приложением и перешли в Telegram.

Накануне стало известно, что Telegram дал пользователям возможность перенести историю переписок из других приложений, в том числе из мессенджера WhatsApp. Также появились новинки, касающиеся конфиденциальности.