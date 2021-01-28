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    28 января 2021, 17:20

    WhatsApp напугал пользователей новым способом авторизации

    Анастасия Калинина

    Авторизоваться в веб-версии WhatsApp теперь нужно будет с помощью отпечатка пальца или технологии Face ID. Об этом сообщил сайт The Verge. Пользователи испугались, что их данные снова решили собирать.
    WhatsApp напугал пользователей новым способом авторизации

    Мессенджер WhatsApp анонсировал авторизацию веб-версии с помощью биометрической функции гаджета. При входе на сайт нужно будет открыть приложение WhatsApp на мобильном устройстве с помощью отпечатка пальца или технологии Face ID.

    Однако у пользователей, на чьих телефонах отсутствует или отключена биометрическая авторизация, ничего не поменяется.

    Компания уверена, что новая система защитит пользователей от злоумышленников, пытающихся получить доступ к их аккаунтам. С любого iPhone с iOS 14 с отпечатком пальца либо с Face ID, а также на любом устройстве на операционной системе Android, у которого будет биометрическая идентификация, система заработает по умолчанию. Приложение обновится в ближайшие недели.

    Тем не менее кому-то эта функция может не понравиться. Так как, помимо защиты, такая идентификация может напоминать попросту сбор новых данных. Из-за новой политики WhatsApp многие пользователи уже перестали пользоваться приложением и перешли в Telegram.

    Накануне стало известно, что Telegram дал пользователям возможность перенести историю переписок из других приложений, в том числе из мессенджера WhatsApp. Также появились новинки, касающиеся конфиденциальности.