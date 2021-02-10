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    10 февраля 2021, 22:07

    WhatsApp начал тестировать одновременную работу на разных устройствах

    Александра Ломейко

    Разработчики WhatsApp намерены избавить мессенджер от старой проблемы. Раньше он не позволял работать одновременно на нескольких устройствах.

    Решение по ограничению заметно в бета-версии программы 2.21.30 для платформы iOS, сообщил портал WABetaInfo. Оно заключается в выходе из учетной записи на подключенном к мессенджеру устройстве.

    До этого выйти из аккаунта можно было только одним способом — удалить приложение со смартфона или другого гаджета, а потом установить его заново, с новыми данными.

    «Функция работает без проблем как в WhatsApp Messenger, так и в версии Business, и, очевидно, будет доступна и в WhatsApp для Android», — пояснил автор материала.

    В WhatsApp также заняты разработкой полноценного веб-клиента. Его можно будет запустить без подключения смартфона. Сейчас мессенджер привязан к конкретному устройству и телефонному номеру.

    К основной учетной записи можно будет подключить до четырех различных устройств», — отметили в публикации.

    Когда именно WhatsApp запустит поддержку работы на нескольких устройствах, не уточняется.