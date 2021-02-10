WhatsApp начал тестировать одновременную работу на разных устройствах

Разработчики WhatsApp намерены избавить мессенджер от старой проблемы. Раньше он не позволял работать одновременно на нескольких устройствах.

Решение по ограничению заметно в бета-версии программы 2.21.30 для платформы iOS, сообщил портал WABetaInfo. Оно заключается в выходе из учетной записи на подключенном к мессенджеру устройстве.

До этого выйти из аккаунта можно было только одним способом — удалить приложение со смартфона или другого гаджета, а потом установить его заново, с новыми данными.

«Функция работает без проблем как в WhatsApp Messenger, так и в версии Business, и, очевидно, будет доступна и в WhatsApp для Android», — пояснил автор материала.

В WhatsApp также заняты разработкой полноценного веб-клиента. Его можно будет запустить без подключения смартфона. Сейчас мессенджер привязан к конкретному устройству и телефонному номеру.

К основной учетной записи можно будет подключить до четырех различных устройств», — отметили в публикации.

Когда именно WhatsApp запустит поддержку работы на нескольких устройствах, не уточняется.