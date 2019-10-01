WhatsApp начал тестировать исчезающие сообщения. На 6 лет позже Telegram

Facebook и WhatsApp обяжут передавать личные сообщения по запросу британской полиции Подробнее

Удалять сообщения в групповых чатах можно было и раньше, но при этом в переписке оставалось имя пользователя и надпись об удалении. Благодаря новой функции все записи будут исчезать без каких-либо обозначений, будто в чате ничего и не писалось.

При этом пользователь сможет установить определенное время для стирания информации в мессенджере. По информации портала, таймер можно будет завести на пять минут или час после публикации сообщения.

Разработанная опция станет доступна после выхода новой версии WhatsApp (2.19.275.), доступная в режиме бета-тестирования. Точная дата релиза функции для широкого пользования пока не известна.

Подобные исчезающие сообщения не представляют собой чего-то нового. Еще в 2013 году такая функция появилась в Telegram для секретных чатов, а в 2017 году приложение открыло опцию и для обычных переписок.