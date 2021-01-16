Новость о том, что WhatsApp будет передавать данные пользователей Facebook, наделала много шума. На самом деле предупреждение отражает политику мессенджера с 2016 года, когда обе платформы после покупки соцсетью популярного приложения начали активно делиться информацией.

В тексте сообщения о новой политике конфиденциальности отсутствует пункт об отказе от обмена определенными данными с Facebook. Некоторые СМИ и пользователи были сбиты с толку и решили, что мессенджер только сейчас потребовал безальтернативного обмена информацией.

Как утверждает издание Wired, на самом деле WhatsApp уже с 2016 года делиться с Facebook сведениями о большинстве из двух миллиардов пользователей. Мессенджер начал обмениваться метаданными и пользовательской информацией с соцсетью августе 2016 года, когда выпустил крупное обновление своей политики конфиденциальности.

Тогда сервис предложил миллиарду существующих пользователей 30 дней, чтобы отказаться хотя бы от части обмена. Если пользователь сделал это в 2016 году, его данные до сих пор были в относительной безопасности. Но этой функции уже давно нет в настройках. Те, кто присоединился к сервису после 2016 года, а это почти миллиард человек, все это время передавал свои данные в Facebook.

WhatsApp действительно защищает диалоги и тайну переписки, но делится с Facebook большим количеством информации, включая сведения об учетной записи, номер телефон, сообщает, как долго и как часто вы используете WhatsApp. Сервис передает IP-адрес, операционную систему устройства, сведения о браузере и состоянии аккумулятора, версию приложения, мобильную сеть, язык и часовой пояс.

Уровень обмена данными, с которым некоторые пользователи не согласны или даже опасаются, существует уже несколько лет.

«Я не доверяю никакому продукту Facebook. Их бизнес-модель — наблюдение. Никогда этого не забывайте», — заявил заместитель директора группы цифровых прав Fight for the Future Эван Грир.

WhatsApp уведомила, что переносит на 15 мая введения новой нормы для пользователей, обязывающей их делиться личными данными с социальной сетью Facebook.