WhatsApp на 4 месяца отложил изменение политики конфиденциальности

Администрация мессенджера WhatsApp уведомила, что на четыре месяца переносит сроки введения новой нормы для пользователей, обязывающей их делиться личными данными с социальной сетью Facebook.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление администрации.

«Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы», — говорится в тексте сообщения.

Администрация заявила, что нововведение не изменит принципы приватности. Контент, которым люди делятся друг с другом, и их диалоги, всегда будут защищены двусторонним шифрованием. WhatsApp и Facebook не смогут видеть эти сообщения.

Мессенджер даст пользователям время до 15 мая, чтобы изучить и принять условия.

После того, как WhatsApp обязал пользователей делиться данными с Facebook, на компанию обрушился шквал критики. Новая норма вызвала рост популярности других мессенджеров. В частности, Telegram, который занял второе место по скачиваниям.