WhatsApp изменил настройки конфиденциальности

Обновление вышло 3 ноября 2019 года, но далеко не все пользователи ОС Android и iOS еще его загрузили. Обновленная страница настроек позволит более тонко настраивать мессенджер для повседневного общения.

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«Сегодня мы вводим новую настройку конфиденциальности и систему приглашений, чтобы помочь вам решить, кто может добавить вас в группы», — пояснил представитель WhatsApp.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно перейти в раздел «Аккаунт», там найти строчку «Конфиденциальность» и выбрать пункт «Группы».

Приложение даст выбрать, кто может приглашать пользователя в чат: все или только контакты из списка. Есть также строчка «Мои контакты, кроме», где можно вписать надоедливую тетю из провинции или давно забытого одноклассника.

Любители приглашать других в свои групповые чаты должны будут при помощи специальной опции отправить личное приглашение желаемому пользователю. Если он может разрешить или запретить присоединение его к группе. Каждое приглашение будет действовать трое суток.