WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса

Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.

Как сообщили в блоге компании, такое введение разработчики решили добавить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видео- беседы в WhatsApp», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией необходимо обновить приложение в Apple Store или Google Play.

Разработчики работали над этой функцией с начала апреля. Ранее она была доступна доступна только в тестовых версиях.

Ранее стало известно, что Telegram запустит групповые видеозвонки в 2020 году. Такое обещание дал создатель мессенджера и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Пока в приложении есть только аудиозвонки.