WhatsApp «бросил» владельцев старых Android и iOS

Тысячи пользователей по всему миру заметили, что на их смартфонах перестал работать WhatsApp. Мессенджер официально прекратил поддержку устройств на Android версии 4.1 и ниже, а также теперь требует iOS 10 или новее. Об этом сообщили на сайте приложения.

В WhatsApp объяснили, что вынуждены отказаться от поддержки старых устройств, так как они не гарантируют обеспечение безопасности данных.

Мессенджер с 1 ноября откажется работать на старых смартфонах от Apple, включая iPhone SE, iPhone 6S и iPhone 6S Plus без последнего обновления iOS. А вот запустить WhatsApp на многих старых Android-смартфонах уже не получится — систему не обновить, только если купить более современный аппарат.

По оценке эксперта SafeNet Игоря Бедерова, около 10 тысяч смартфонов в РФ останутся без WhatsApp.

Компания Facebook на прошлой неделе подтвердила планы ребрендинга. Марк Цукерберг придумал новое имя своему детищу — Meta. Но это не единственные изменения, которые произойдут в компании. Ранее «360» писал о том, какими проектами займутся в Fасеbооk под новой вывеской.