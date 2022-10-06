Технологии 06 октября 2022, 09:18 Поделиться Telegram

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Viber WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров Павел Дуров призвал удалять WhatsApp из-за хакеров и слежки freepik

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Основатель Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования конкурента, мессенджера WhatsApp. Хакеры, по его словам, могут получить через него доступ к данным смартфона. В своем канале он призвал перейти на другой сервис.

«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», — написал Павел Дуров.

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По его словам, владельцы мессенджера сами на прошлой неделе признали наличие уязвимости. Они нашли ее в системе безопасности. Оказалось, что хакерам даже не нужно сильно утруждаться. Для получения личной информации достаточно отправить жертве вредоносное видео или начать видеозвонок.

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Обновление приложения не поможет, потому что точно такую же уязвимость находили с 2017 по 2020 год, а до 2016-го WhatsApp вообще не использовал шифрование данных. Павел Дуров объяснил это дефектом алгоритма и предположил, что при устранении прежней в системе появляется новая брешь.

Он добавил, что не настаивает на переходе в Telegram, так как при 700 миллионах активных пользователей и двух миллионах регистраций ежедневно мессенджер не нуждается в продвижении. Павел Дуров посоветовал выбрать любой другой сервис на замену WhatsApp.

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