WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 09:36

Главы немецких муниципалитетов пожаловались на проблемы из-за украинских беженцев

Мир

06 октября 2022, 09:31

Украину упрекнули в моральной готовности отказаться от безъядерного статуса

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 09:25

Первые 40 семей из ветхих домов в Мытищах получили новые квартиры по проекту реновации

Происшествия

06 октября 2022, 09:20

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

Спецоперация

06 октября 2022, 09:20

Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны Северной Кореи

Технологии

06 октября 2022, 09:18

WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров

Подмосковье

06 октября 2022, 09:15

Пруд в парке усадьбы Крафта в Королеве расчистили при благоустройстве

Спецоперация

06 октября 2022, 09:13

Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО

Спецоперация

06 октября 2022, 09:07

Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных

Технологии

06 октября 2022, 09:18

WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp из-за хакеров и слежки

Читать 360tv в

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования конкурента, мессенджера WhatsApp. Хакеры, по его словам, могут получить через него доступ к данным смартфона. В своем канале он призвал перейти на другой сервис.

«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», — написал Павел Дуров.

Реклама

По его словам, владельцы мессенджера сами на прошлой неделе признали наличие уязвимости. Они нашли ее в системе безопасности. Оказалось, что хакерам даже не нужно сильно утруждаться. Для получения личной информации достаточно отправить жертве вредоносное видео или начать видеозвонок.

Реклама

Обновление приложения не поможет, потому что точно такую же уязвимость находили с 2017 по 2020 год, а до 2016-го WhatsApp вообще не использовал шифрование данных. Павел Дуров объяснил это дефектом алгоритма и предположил, что при устранении прежней в системе появляется новая брешь.

Он добавил, что не настаивает на переходе в Telegram, так как при 700 миллионах активных пользователей и двух миллионах регистраций ежедневно мессенджер не нуждается в продвижении. Павел Дуров посоветовал выбрать любой другой сервис на замену WhatsApp.

Мессенджеры

WhatsApp

Интернет

Соцсети

Telegram

Павел Дуров

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама