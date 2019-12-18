Взрывоопасные стиральные машины отзывают в Великобритании

Более полумиллиона стиральных машин Indesit и Hotpoint признали потенциально опасными для их владельцев. Об этом сообщили официальные представители компании Whirlpool. Из-за технических недочетов были зафиксированы случаи взрывов во время стирки, что спровоцировало несколько крупных пожаров.

Всего будет отозвано 519 тысяч единиц техники, выпущенной в 2014–2019 годах. Уточняется, что опасность представляет только техника, выпущенная в Великобритании.