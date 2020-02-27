Взломщики изобрели угрозу миллиарду смартфонов

Как рассказали в опубликованном отчете разработчики антивирусного ПО, уязвимость в большей мере касается модулей авторства Cypress Semiconductor и Broadcom. Взломать гаджет можно в тот момент, когда аппарат отключается от беспроводного соединения или падает мощность сигнала. Даже если информация зашифрована, злоумышленники все равно могут получить к ней доступ. Под угрозой оказались личные данные жертвы и другие сведения.

В Eset выяснили, что в наибольшей мере угроза нависла над iPhone XR, 6, 6s и Phone 8, а также над линейкой Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi и прочими. Но это еще не все.

Оказалось, что Kr00k может проникнуть не только на телефоны. Под угрозой оказались ноутбуки и планшеты, такие как MacBook, iPad Air и устройства Amazon Kindle.

Производители уже выпустили патчи, которые исправили уязвимость. Владельцам мобильных устройств Eset посоветовал поскорее обновить программное обеспечение аппаратов. Ну, или не пользоваться Wi-Fi.