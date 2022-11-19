Эксклюзив 19 ноября 2022, 13:09 «Взлом, которого не было». Атаку на Роскомнадзор объяснили желанием навязать политическую повестку IT-эксперт Косарев: хакеры пытались привлечь внимание атакой на Роскомнадзор РИА «Новости»

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За атакой белорусских хакеров на «Главный радиочастотный центр» Роскомнадзора стояло желание навязать обсуждение определенной политической повестки, рассказал «360» эксперт в области технологий и информационной безопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев. По его словам, злоумышленники не сумели нарушить работоспособность критически важных систем ведомства.

Собеседник «360» рассказал, что «Киберпартизаны» — хакеры из Белоруссии. Они получают несанкционированный доступ к сетевым ресурсам, чтобы привлечь внимание к оппозиционной информационной повестке. Косарев напомнил — белорусский КГБ сообщал, что за их деятельностью стоят иностранные спецслужбы.

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По словам специалиста, к рабочему месту одного из сотрудников ведомства получили доступ. Злоумышленники изучили переписку, из которой следует, что «Главный радиочастотный центр» выполняет свои обязанности. Как такового взлома не было, отметил эксперт.

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«Чем опасен взлом, которого не было? Тем, что мы будем обсуждать политическую повестку, которую навязывают хакеры. На 100% защитить любую систему просто невозможно, пока ей пользуется человек. Несанкционированный доступ возможен, и он случился. Главная задача — не допустить нарушения работоспособности критически важных систем и такого нарушения нет. Есть только скриншоты», — объяснил Косарев.

Эксперт добавил, что активность хакеров можно объяснить тем, что в России обсуждают создание национальной системы противодействия DDoS-атакам. Если ее создадут, и она будет действовать эффективно, злоумышленникам станет гораздо сложнее — в том числе и «Киберпартизанам», — отметил Косарев.

Ранее стало известно, что на Роскомнадзор попытались организовать хакерскую атаку. В ведомстве отметили, что злоумышленники не получили доступ к закрытой информации.