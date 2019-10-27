Взглянуть на профессию изнутри. Московские студенты смоделировали работу аэропорта Домодедово

Как работает Домодедово — покажет симулятор. Каждый год для студентов запускают образовательный симулятор DME Live Classic. Там можно попробовать все: от управления экономическими процессами до судебных разбирательств.

От регулярности вылетов и прилетов до координации работы коллег во время чрезвычайной ситуации — без начальника смены тут не обойтись. Эмоциям и панике не место, все действия четко прописаны в инструкции. И хотя ситуация смоделирована, выглядит все очень реалистично. Особенно — ответственность за нарушение кодекса и правил. Не подчинился руководству, отправят на допрос. А там и в изолятор, по решению суда.

Источник фото: телеканал «360»

Лиза Андрющенко — студентка третьего курса РУДН. Учится на маркетолога. Ее вуз, как и еще семь других — партнеры образовательной программы аэропорта Домодедово «Приток». С местом будущей работы девушка определилась еще в детстве.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда приезжаешь в аэропорт, ты понимаешь весь масштаб данного процесса, и это завораживает. Меня это привлекло еще в пятом классе», — рассказала студентка, выполняющая в игре роль начальника смены аэропорта «Cheap Hall».

Участники симулятора — отличники учебы. Почти полторы сотни человек поделены на группы — аэропорты. Задача каждого из них — показать максимальную эффективность и слаженность в работе всех подразделений — права, коммерции, финансов, закупок и управления персоналом.

По словам организатора, полное погружение в будущую сферу деятельности поможет выпускнику не ошибиться при трудоустройстве.

Источник фото: телеканал «360»

«Нет ничего лучше осознанного выбора профессии. А как познакомить с профессией, не попробовав ее? Потому что ни один видеоролик, ни одна инструкция, ни одна лекция не может ответить на все вопросы, кроме собственных ощущений», — отметил начальник группы HR-коммуникаций Московского аэропорта Домодедово Джамалэддин Халилов.

Источник фото: телеканал «360»

Победителя определят по коммерческому результату по окончании всех раундов игры. Длится она несколько дней. Кроме студентов поучаствовать приглашают и школьников — вместе с родителями. Для них пока что это больше развлечение. Подобные мероприятия «Приток» проводит ежегодно.