Взгляд с другой стороны. Как инновации и рециклинг делают окна доступнее

Производство окон с применением двухкомпонентного пластика — технология, которая особенно популярна на Западе. В России ее использует лишь одна компания — Melke. Изготовлением Сo-Ex окон здесь занимаются с 2018 года.

Профиль Сo-Ex имеет достаточного много отличий от обычного профиля. Основным отличием коэкструзии является использование двухкомпонентного пластика в составе профиля и двухкомпонентного сырья, объяснил технолог компании Melke Никита Борискин.

«Это и является остальным отличием коэкструзии, где используется два слоя, от моноэкструзии, где используется всего один слой», — отметил он

У таких окон выше жесткость, а сварные швы более надежные.

Описать процесс производства можно одним предложением: обрезки и остатки производств ПВХ обретают новую жизнь после тщательной обработки. Они и становятся внутренним слоем для новых окон.

Но главное достоинство такой технологии — прочность. Такая рама прослужит не один век, уверяют специалисты.

«Самым основным моментом является то, что здесь используется два слоя — внутренний и внешний, которые между собой спаиваются, образуя единую прочную структуру, в результате чего профиль становится более долговечным», — объяснил технолог.

«За счет технологии изготовления Сo-Ex, все наши профили обладают повышенной жесткостью, за счет чего срок службы наших профилей доходит до двухсот лет», — отметила руководитель службы маркетинга Melke Анна Матонова.

Изучить весь ассортимент Melke можно в Москве. Компания открыла шоурум на Ленинской Слободе. Здесь не просто продают окна, но и подробно знакомят с новой технологией. Разбираться в сложных тонкостях не придется — покупателей консультирует менеджер. В шоуруме наглядно представлены все решения, которые вообще возможны при остеклении. Их можно потрогать. И здесь же можно увидеть в разрезе саму технологию коэкструзии.

За три года компания продала более двух миллионов изделий. С Melke сегодня сотрудничает почти вся Центральная Россия. Помимо Москвы и области, окна будущего можно прибрести во Владимире, Рязани, Калуге, Ярославле и других городах.