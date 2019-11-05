  • Сбой «ВКонтакте» был вызван пожаром в дата-центре

    05 ноября 2019, 02:28

    Светлана Степанова

    Масштабный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» был вызван ЧПв дата-центре. Возгорание было оперативно потушено. Функционирование почти всех сервисов соцсети восстановлено. Информация об этом появилась в блоге команды vk.com.
    Сбой «ВКонтакте» был вызван пожаром в дата-центре

    Во «ВКонтакте» «приболели» сообщения

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    «Несколько часов назад в нашем партнерском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьезные проблемы с энергоснабжением», — сообщили в пресс-службе.

    В посте сказано, что огонь нарушил работу многих серверов, которые обеспечивают работу ленты новостей и службы сообщений. Специалисты социальной сети прибыли на помощь в дата-центр. Подача электроэнергии была восстановлена силами инженеров, системных администраторов и энергетиков. Поврежденное оборудование заменили.

    «Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — заверила команда «ВКонтакте» в своем блоге.

    В течение 4 ноября многие пользователи жаловались на работу социальной сети. По данным портала Downdetector, большинство из них — жители европейской части России. При попытке отправить сообщение через встроенный мессенджер владельцы аккаунтов видели грустный смайлик и информацию, что «сообщения приболели».