Сбой «ВКонтакте» был вызван пожаром в дата-центре

Во «ВКонтакте» «приболели» сообщения Подробнее

«Несколько часов назад в нашем партнерском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьезные проблемы с энергоснабжением», — сообщили в пресс-службе.

В посте сказано, что огонь нарушил работу многих серверов, которые обеспечивают работу ленты новостей и службы сообщений. Специалисты социальной сети прибыли на помощь в дата-центр. Подача электроэнергии была восстановлена силами инженеров, системных администраторов и энергетиков. Поврежденное оборудование заменили.

«Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — заверила команда «ВКонтакте» в своем блоге.

В течение 4 ноября многие пользователи жаловались на работу социальной сети. По данным портала Downdetector, большинство из них — жители европейской части России. При попытке отправить сообщение через встроенный мессенджер владельцы аккаунтов видели грустный смайлик и информацию, что «сообщения приболели».