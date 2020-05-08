Выставка Tokyo Game Show 2020 пройдет в онлайн-режиме

Из-за пандемии коронавирусной инфекции была отменена физическая часть выставки, однако состоится цифровая.

Организаторы поделились, что после долгого рассмотрения вопроса они пришли к такому решению, чтобы уделить «первостепенное внимание здоровью и безопасности посетителей, участников выставки и заинтересованных сторон».

Выставка должна состояться 24–27 сентября. Более подробная информация появится в мае.