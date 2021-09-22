Высокоточный тонометр разработали ученые из Пензенской области

Специалисты из Пензенского государственного университета изобрели гидроманжетный тонометр, который в автоматическом режиме измеряет артериальное давление с точностью выше, чем у аналогических устройств. Об этом сообщил ТАСС.

Завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ, доктор технических наук Сергей Геращенко уточнил, что прибор определяет систолическое давление с погрешностью 5%, диастолическое — с погрешностью 6%. По его словам, это точнее, чем у тонометра Короткова, который рекомендован к использованию Минздравом. «В основе разработки лежит запатентованный в России гидроманжетный способ формирования осцилляций», — цитирует специалиста ИА «Пенза-Пресс».