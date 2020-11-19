19 ноября 2020, 12:23
Высокоскоростной интернет проведут в Арктику
ФГУП «Росморпорт», Федеральное агентство морского и речного транспорта и российский Минтранс проведут высокоскоростной интернет в Арктику. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Сайт «Мир 24» рассказал, что по маршруту Мурманск — Владивосток планируется создать магистральную подводную волоконно-оптическую линию связи. Ответвления от нее выйдут к населенным пунктам и крупнейшим портам арктического региона.
Отмечается, что ее пропускная способность должна составить 52–104 терабит в секунду. Вероятные сроки завершения работ — 2026 год. Стоимость проекта составляет порядка 65 миллиардов рублей.