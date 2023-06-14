Эксклюзив 14 июня 2023, 11:32 Высокореалистичный симулятор медицинской клиники показали на ПМЭФ-2023 MedVR презентовала на ПМЭФ-2023 симулятор клиники XR-Clinic и пальпации XR-body

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Компания MedVR представила на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года высокореалистичный симулятор медицинской клиники для отработки процедур. «360» показал его в действии.

Современную систему установили в одном из павильонов конгрессно-выставочного центре «Экспофорум». Гостям ПМЭФ-2023 показали работу высокореалистичного симулятора медицинской клиники XR-Clinic и симулятор пальпации живота XR-body в деле — врач надел очки виртуальной реальности и осмотрел пациента. Эти системы создала компания-резидент «Сколково» MedVR.

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ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня с участием представителей более 130 стран. Первые сессии в рамках деловой программы уже открылись, заработала выставка. Среди необычных разработок — робот-пасечник из Башкортостана и изготовитель мороженого. Свои стенды представили новые регионы России.