Вышло обновление iPad с поддержкой трекпада и беспроводной мыши

Компания Apple выпустила iPadOS 13.4, которая осуществляет полноценную поддержку трекпада и беспроводной мыши на планшетах. Эту функцию будет поддерживать любой iPad с новой операционной системой.

Как сообщила The Verge, поддержку трекпадов получили все стандартные приложения компании. Сторонние приложения также будут работать. Обновление также приведет в соответствие экранную клавиатуру 12,9-дюймовых iPad Pro с раскладкой клавиатуры Smart Keyboard.

Появится функция общего доступа к папкам iCloud Drive. В пакет обновлений вошли девять новых стикеров Memoji, функция единой покупки приложения App Store на всех устройствах Apple.

Неделей ранее компания Apple представила новый iPad, с поддержкой трекпада и встроенным лазерным дальномером.