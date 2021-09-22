Вышла вторая часть игры Sheltered

Студия Team17 выпустила вторую часть постапокалиптической игры Sheltered. Об этом сообщил «Ридус».

В игре пользователь управляет группой выживших после конца света. Во второй части нужно будет использовать подручные средства, чтобы помочь персонажам выжить. Также появятся новые механики.

Оригинальные механики также будут присутствовать в игре на современном 3D-движке. Игрок должен будет исследовать опасную пустошь и спасать персонажей от голода, ядов и других опасностей.

Новый мультсериал вышел на стриминговой платформе Netflix. За основу сюжета нового сериала была взята франшиза Resident Evil. Первые эпизоды вышли с подзаголовком Infinite Darkness. Они уже доступны для просмотра.

Сюжет сериала рассказывает о событиях, которые развернулись во вселенной «Резидента» между четвертой и пятой частями игровой серии. Главными героями выступают Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд. Мужчине поручают расследовать взлом Белого дома, а Клэр занимается расследованием собственного дела, связанного с подозрительным рисунком ребенка-беженца.