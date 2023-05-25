Технологии 25 мая 2023, 14:53 Вышла бета-версия мобильного приложения «VK Видео» VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео»

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Социальная сеть VK предоставила бета-версию мобильного приложения «VK Видео». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пользователям устройств на Android приложение доступно в магазинах RuStore и Google Play. Версия на iOS появится в ближайшее время.

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Приложение обеспечит пользователям офлайн- и онлайн-просмотр видео из многомиллионного каталога: UGC-ролики, сериалы, фильмы, стримы, видео от блогеров и эксклюзивные шоу.

Во время бета-теситрования рекомендательные алгоритмы и функциональность приложения будет совершенствоваться с учетом отзывов и пожеланий авторов и зрителей платформы. Полностью приложение заработает уже осенью.

Благодаря оптимизации внутренней архитектуры приложения и внедрению новых технологических решений авторы получат прямой эффективный канал для взаимодействия с аудиторией, а зрители — удобный инструмент для просмотра контента.

Усовершенствованный поиск по каталогу, тематические плейлисты и витрина рекомендаций помогут зрителям с разными интересами. Раздел «Тренды» позволит мгновенно окунуться в наиболее вирусный, актуальный и обсуждаемый контент.

Пользователи смогут увидеть в приложении добавленные в закладки, понравившиеся и загруженные видео, создавать папки-плейлисты для тематического контента и сохранять понравившиеся ролики в «Избранное». Кроме того, при просмотре видео любой продолжительности плеер «VK Видео» обеспечит минимальную задержку первого кадра.