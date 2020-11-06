Вышел нуарный детектив про петухов-сыщиков Chicken Police

В основе приключения в стиле point and click лежит борьба двух крутых петухов-сыщиков с преступностью. В игре встретятся также кошки и крысы с бруклинским акцентом. Один из детективов медленно спивается, другой тоже готов забыть все свои мечты и надежды, хотя раньше они служили в отделе хищнических преступлений. Однако очередное дело помогает им найти друг друга, встреча выливается в формирование не совсем законной группировки.

Действие развивается в 1940-е годы в Когтевилле — довольно темном и опасном месте в мире, где преступления — обычное дело, а коррупция — повсюду.

Игра от студии The Wild Gentlemen описывается как «детективная тайна, но с фотореалистичными цыплятами», она выполнена в духе черно-белого кино. Разработчики черпали вдохновение в фильмах и играх, среди них Grim Fandango и La Noire. Создатели постарались над 3D-анимацией и световыми эффектами.

Полная версия Chicken Police и демоверсия доступны на Steam. Игра позже выйдет и на Switch.

В последние годы животные-детективы сформировали свой жанр, который пользуется популярностью. Например, недавно вышел Blacksad, а скоро появится Backbone. И там, и там звери вершат правосудие.