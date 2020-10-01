facebook_pixel
    01 октября 2020, 15:55

    Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

    Алена Макаренко

    Опубликован новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077. Американский актер Киану Ривз представляет новинку под песню Билли Айлиш Bad Guy. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Очередное видео опубликовано на YouTube. Оно состоит из нарезки из старых кадров первого трейлера игры. При этом в рекламе можно увидеть и отрывки из нового релизного трейлера.

    «Кто в 2077-м считается преступником? Тот, кого поймали. В Найт-Сити вы можете стать кем угодно, чем угодно, если ваше тело может заплатить за это. Так что ловите момент — и поджигайте его», — заявил Киану Ривз.

    Актер напомнил, что в игре можно превратиться в кого угодно. Для этого главное, «чтобы тело выдержало».

    Игра Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED — лидер среди самых ожидаемых релизов 2020 года. Пользователи ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут оценить ее с 19 ноября. Геймеры ждут эту видеоигру в жанре ролевой боевик восемь лет.

    На сюжет игры повлияет выбор происхождения и жизненного пути героя. Игрок сможет остановиться на одной из трех предысторий для персонажа, именно она повлияет на основную линию развития событий и привнесет новые варианты диалогов.

    Новости SMI.FM