Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Очередное видео опубликовано на YouTube. Оно состоит из нарезки из старых кадров первого трейлера игры. При этом в рекламе можно увидеть и отрывки из нового релизного трейлера.

«Кто в 2077-м считается преступником? Тот, кого поймали. В Найт-Сити вы можете стать кем угодно, чем угодно, если ваше тело может заплатить за это. Так что ловите момент — и поджигайте его», — заявил Киану Ривз.

Актер напомнил, что в игре можно превратиться в кого угодно. Для этого главное, «чтобы тело выдержало».

Игра Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED — лидер среди самых ожидаемых релизов 2020 года. Пользователи ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут оценить ее с 19 ноября. Геймеры ждут эту видеоигру в жанре ролевой боевик восемь лет.

На сюжет игры повлияет выбор происхождения и жизненного пути героя. Игрок сможет остановиться на одной из трех предысторий для персонажа, именно она повлияет на основную линию развития событий и привнесет новые варианты диалогов.