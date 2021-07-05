Высчитывающий дату смерти калькулятор создали в Канаде

Канадские ученые создали программу, которая может приблизительно предсказать дату смерти пожилого человека. Предполагается, что она поможет врачам и родственникам понять, какой уход нужен человеку, рассказал «Ридус». Информация об этом опубликована в медицинском журнале Cmaj.

Программа создана на основе собранных за четыре года данных 491 тысячи людей, за которыми ухаживали на дому. Родственники пожилого человека должны будут ввести в программу большое количество данных о нем, включая историю болезни, а также информацию о его поведении, самочувствии и других показателях. Основываясь на полученных данных, программа предскажет приблизительную дату смерти.

Причиной создания калькулятора послужила статистика: в Канаде лишь 20% пожилых людей получают должный уход в последний год своей жизни. Программа подскажет родственникам, способен ли еще пожилой человек ухаживать за собой самостоятельно, или ему требуется помощь и, например, сиделка.