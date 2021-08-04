Журналисты узнали сроки выпуска Windows 11

Компания Microsoft официально еще не называла дату выхода новой операционной системы Windows 11, но журналисты выстраивают предположения, что это произойдет ближайшей осенью. Очередное подтверждение этой версии нашли сотрудники новостного сайта Windows Latest.

Авторы обнаружили в разделе для разработчиков на сайте Microsoft, что производители оборудования для компьютеров на Windows должны представить финальные версии драйверов до 24 сентября, чтобы их включили в последние обновления операционной системы.

В разделе комментариев к документу Microsoft пояснила, что этот крайний срок предназначен для Windows 11.

Путем подсчета авторы материала выяснили, что новая операционная система выйдет спустя месяц после того, как производитель получит все необходимые драйверы, а это значит, что Windows 11 выйдет на третьей или четвертой неделе октября.

Журналисты отметили, что Microsoft может в любой момент пересмотреть свои планы, поэтому утверждать, что это окончательная дата нельзя. Но на данный момент есть все признаки, что запуск Windows 11 произойдет осенью.

Новую операционную систему компания Microsoft представила в июне 2021 года. В Windows 11 произошли значительные изменения в интерфейсе. Перейти на очередную версию системы можно бесплатно в течении одного года.