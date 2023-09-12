Технологии 12 сентября 2023, 15:57 Выпуск тяжелых и средних беспилотников в России увеличат вдвое за 7 лет Мишустин: за 7 лет нужно вдвое увеличить выпуск тяжелых и средних БПЛА РИА «Новости»

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Правительство России планирует масштабировать производство беспилотников. За семь лет необходимо увеличить почти вдвое изготовление тяжелых и средних аппаратов при одновременном росте доли отечественной продукции втрое — до 70%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для развития производства БПЛА кабмин формирует собственную промышленную базу, программное обеспечение, а также будет поддерживать спрос на продукцию и услуги, указали в пресс-службе правительства.

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«Рассчитываем достичь поставленных целей не только за счет создания инновационной техники, но и расширения услуг на ее основе, востребованных потребителями», — сказал Мишустин.

В России должна появиться сеть научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем, а также инфраструктура для обеспечения полетов на территории страны — в едином воздушном пространстве.

«Для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения. А также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше одного миллиона специалистов», — добавил премьер-министр.

Отдельно он указал на важность привлечения молодежи в сферу беспилотной авиации. По его словам, новые технологии дадут импульс структурной перестройке всей экономики.

«Появление таких высокотехнологичных отраслей необходимо для экономики и людей», — заключил глава правительства.