СМИ узнали о планах LG прекратить выпуск смартфонов
Компания LG Electronics Inc. может закрыть свой бизнес мобильных телефонов. По данным Donga Ilbo, которое ссылается на источник на рынке электронной промышленности, компания пыталась продать этот бизнес, но переговоры с немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC не увенчались успехом.
Руководство LG, как отмечено в публикации, уже в начале апреля может поделиться своим решением о судьбе бизнеса с сотрудниками.
В прошлом месяце LG приостановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем, сообщало Bloomberg. Позднее компания отложила запланированный выпуск всех новых смартфонов в первом полугодии.
В начале года The Korea Herald, ссылалась на внутренне письмо главы компании, сообщала, что LG рассматривает как продажу, так и закрытие или сокращение бизнеса смартфонов.
В декабре аналитики опубликовали рейтинг лучших Android-смартфонов в разных категориях. В перечне был выделен складной смартфон LG Wing. Все дело в уникальном поворотном механизме.
Осенью 2020-го стало известно, что Аррlе и LG убрали зарядки из комплектов с телефонами. Так компании экономят деньги и заботятся о природе.