    09 апреля 2020, 11:57

    Выпуск новых эмодзи перенесли из-за пандемии коронавируса

    Ольга Ситникова

    Консорциум Unicode отложил выход 14 версии Emoji. Из-за пандемии коронавируса новые смайлики появятся лишь в сентябре 2021 года. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    Специалисты подчеркнули, что полугодовой перенос изменит спецификации и данные. Деятельность консорциума зависит от добровольцев, поэтому график оказался нарушен из-за распространения вируса в мире.

    Предполагается, что Emoji появятся на основных платформах после 2022 года.