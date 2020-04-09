09 апреля 2020, 11:57
Выпуск новых эмодзи перенесли из-за пандемии коронавируса
Консорциум Unicode отложил выход 14 версии Emoji. Из-за пандемии коронавируса новые смайлики появятся лишь в сентябре 2021 года. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Специалисты подчеркнули, что полугодовой перенос изменит спецификации и данные. Деятельность консорциума зависит от добровольцев, поэтому график оказался нарушен из-за распространения вируса в мире.
Предполагается, что Emoji появятся на основных платформах после 2022 года.