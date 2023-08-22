Технологии 22 августа 2023, 08:26 Выпуск гражданских беспилотников в России нарастят до 30 тысяч штук в год Замглавы Минпромторга Шпак: спрос на гражданские БПЛА в РФ превысит 30 тысяч штук Unsplash

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Благодаря импортозамещению российские компании за семь лет нарастят объемы производства беспилотников с шести до 30 тысяч штук в год. Спрос на них вырастет до этих показателей уже в 2023 году. Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак сообщил об этом в интервью ТАСС.

«По нашим оценкам, спрос внутреннего рынка беспилотных авиационных систем до конца текущего года составит более 30 тысяч изделий», — сказал он.

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Свыше 90 российских предприятий выпустят по итогам 2023 года лишь шесть тысяч гражданских БПЛА, в том числе самолетов, вертолетов и мультироторов. Василий Шпак заявил, что в последующие годы за счет сокращения импорта самих аппаратов и их комплектующих отечественное производство нарастят. Если в 2024 году выпуск увеличат втрое, до 18 тысяч штук, то к 2030 году — до 30 тысяч.

Замминистра заявил, что военных БПЛА выпустят намного больше, чем гражданских. По его словам, пришло время заняться обеспечением конверсии мощностей, задействованных в их изготовлении.

Кроме новых моделей беспилотников в России создали тренажер для обучения операторов, управляющих ими, сообщил RT. Специальная программа сымитировала не только полет к цели, но и препятствия в виде воздушных ям или бокового ветра.