Технологии 28 апреля 2023, 03:00 Выпуск 18 тысяч БПЛА ежегодно спрогнозировали в России к 2026 году Белоусов: Россия намерена выйти на производство 18 тысяч беспилотников в год к 2026 году Пресс-служба Минобороны

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Российская промышленность выйдет на объем выпуска 18 тысяч БПЛА в год уже к 2026 году. Об этом, как отметил ТАСС, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На совещании по развитию беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» Белоусов отметил, что к таким показателям рассчитывают выйти к завершению следующего бюджетного цикла, то есть к концу 2026 года.

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«Это без учета сверхлегких беспилотников, весом менее килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса, который, как я уже говорил, сегодня 37%, будет — около 52%», — отметил первый вице-премьер.

К 2030 году Россия намерена выйти на объем 32 тысячи БПЛА в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%.

До конца мая 2023 года планируется сформировать специальную рабочую группу, в которой примут участие также и представители бизнеса. Эта группа детально разберет алгоритмы сертификации, а также допуска БПЛА к эксплуатации. Кроме того, она займется проведением инвентаризации нормативно-правовой базы.

Отрасль беспилотных летательных аппаратов в России назвал перспективной глава государства Владимир Путин. По его словам, в будущем объем инвестиций в эту сферу составит один триллион рублей. Развивать отрасль беспилотной авиации также необходимо и для структурных изменений. Для этого, как указал Путин, нужно сосредоточить все усилия.