Технологии 04 сентября 2023, 11:09 Выплаты авторам в программе монетизации «Одноклассников» выросли вдвое с начала года Выплаты авторам в программе монетизации ОК выросли вдвое за год РИА «Новости»

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Выплаты авторам в программе монетизации за просмотры публикаций в ленте в «Одноклассниках» выросли в два раза за год. В течение этого времени на контентной платформе открылись две программы монетизации, выросло число авторов и уникальных блогеров.

За последний год «Одноклассники» стали активнее работать с блогерами. Обновилось позиционирование соцсети — теперь это платформа для увлечений пользователей. Больше всего у блогеров востребованы такие тематики, как кулинария, путешествия, рукоделие, мода и красота, домашние животные, рыбалка и садоводство.

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В соцсети в 11 раз выросло общее число новых активных авторов уникального контента. Количество новых групп и медиа с качественным контентом с начала года увеличилось на 45%, общий охват контента всех групп за год — на 20%. Этому во многом поспособствовало развитие алгоритма «Молния», отбирающего лучшие из новых групп и позволяющего им набрать свою первую аудиторию. В 2023 году поддержку получили уже свыше 4,5 тысячи новых групп, с помощью алгоритма они смогли собрать в сумме более 2,4 миллиона подписок. До конца года планируется привлечь на платформу еще до двух тысяч авторов.

Блогеры, развивающие в соцсети личный бренд, могут монетизировать свой контент с помощью инструментов соцсети или через интеграции рекламодателей. «Одноклассники» активно развивают два вида монетизации: за просмотры публикаций в ленте и просмотры видеоконтента. Число уникальных авторов по обеим программам выросло на 61% с начала года.

Еще динамичнее растет заработок авторов на платформе. В 2023 году сумма выплат по монетизации видео выросла в 5,5 раза, по монетизации в ленте — вдвое. Увеличился и средний заработок автора с помощью монетизации — на 36%. Самые успешные блогеры зарабатывают в «Одноклассниках» более 150 тысяч рублей в месяц.

В 2023 году на платформе запустили линейку собственных оригинальных шоу, посвященных популярным увлечениям пользователей. Первым проектом стало шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым, которое собрало в соцсети более 90 миллионов просмотров, — затем его показали на канале СТС. Летом ОК запустили сразу несколько собственных шоу о кулинарии, путешествиях, спорте. С начала года удалось выпустить свыше 80 эпизодов таких шоу, а общее число их просмотров на платформе превысило 400 миллионов.